Mãe e filhas são feitas reféns por assaltantes em Passos

Uma mulher de 49 anos e duas filhas pequenas foram feitas reféns por dois assaltantes na noite desta segunda-feira (24) em Passos. Segundo a Polícia Militar, a mãe e as crianças de 8 e 11 anos foram rendidas em uma rua do bairro Recanto do Bosque.

Ainda conforme a polícia, quando as vítimas foram rendidas, as crianças andavam de bicicleta perto da mãe. Os homens, encapuzados e armados, mandaram as vítimas entrar na caminhonete da mãe e seguiram com ela até uma estrada de terra, onde elas foram abandonadas.