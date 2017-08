Limpeza de ribeirão poluído com argila ainda não começou em Poços de Caldas

Um vazamento de uma mistura de argila na última quarta-feira (23) em Poços de Caldas (MG) ainda traz problemas à cidade. A empresa Lorenzetti, responsável pelo derramamento do material usado para produção de pias e vasos, ainda não começou a limpar o ribeirão Ponte Alta, atingido pelo líquido branco.

A cor da água não voltou ao normal e é possível ver manchas brancas com o resto do material em pedras dentro do rio.