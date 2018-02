Lavras vai sediar o XXXII Congresso Nacional de Milho e Sorgo, em setembro

A XXXII edição do Congresso Nacional de Milho e Sorgo será realizada em Lavras. O evento – um dos mais importantes do país na área de Ciências Agrárias – é promovido pela Associação Brasileira de Milho e Sorgo (ABMS) e será realizado em Lavras pela Universidade Federal de Lavras (Ufla) e pela Embrapa, no período de 10 a 14 de setembro de 2018 no campus da Ufla.

Esta é a terceira vez que o evento será realizado no estado de Minas Gerais e a primeira vez que o evento será realizado na região do Sul de Minas. O estado de Minas Gerais é um dos mais importantes produtores de milho do Brasil destacando-se a região Sul de Minas Gerais como uma das mais importantes do estado.

Pelo histórico das edições anteriores são esperadas a participação de mais de mil pessoas de diversos setores ligados à cadeia produtiva composta por produtores, pesquisadores, assistência técnica e extensão, estudantes, e técnicos de indústrias químicas para proteção de plantas e fertilizantes, de sementes, de máquinas e implementos agrícolas e de mercados.

Este evento é o principal fórum brasileiro para a discussão de assuntos técnico-científicos sobre as culturas do milho e do sorgo. O congresso será desenvolvido com uma gama de métodos de difusão como palestras, painéis, workshops, apresentação de trabalhos científicos e em paralelo contemplará uma área de showroom tecnológico, constituída de estandes, tendas e áreas descobertas para a exposição de máquinas e implementos agrícolas.

