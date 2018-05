Lavras vai debater “violência contra a mulher” nesta quinta-feira

Será realizada em Lavras hoje, quinta-feira, dia 24, às 19h30, a 1ª Roda de Conversa do Projeto “Dê voz ao seu silêncio!”, cujo tema central será a violência doméstica. Estão convidadas a participarem do evento todas as pessoas que se identificam com o sexo feminino, sejam elas heterossexuais, homossexuais, incluindo nesse rol as mulheres trans.

Por ser um evento totalmente gratuito, a realização da 1ª Roda de Conversa foi abraçada por parceiras e parceiros de diversos segmentos de Lavras. O espaço foi cedido pelo Lavras Apart Hotel. A música ficará por conta da cantora Laura Cândida e os registros do evento serão feitos pela fotógrafa Maisa Dias. O coffee break será oferecido pela Casa da Quitanda (Morelio), Casa do Pão e Café Veneza.

Ao final, serão realizados sorteios de produtos e serviços proporcionados pelas parceiras: Espaço Ana Salles, Spa Urbano Elice Carvalhaes, Due Organizer, Nayara Carvalho Semi joias, Glamour Cosméticos e Pizzaria Romanesca.

As vagas são limitadas e as inscrições poderão ser realizadas pelo link bit.ly/rodadeconversadevozaoseusilencio ou pelos telefones (35) 9.8858-8202 (Luciana Alvarenga) e (35) 9.9110-3784 (Ximena Oliveira).

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Imagem ilustrativa extraída do cartaz do evento