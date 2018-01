Lavras tem 274 presos, destes, 50 trabalham, segundo pesquisa

O Levantamento Penitenciário Nacional realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) do Ministério da Justiça apontou Minas Gerais como o estado com o maior percentual de presos trabalhando em comparação com as demais unidades da Federação.

Ao todo são 18.889 mil presos trabalhando nas unidades prisionais de Minas, o que representa no total de 68.354 mil homens e mulheres em cumprimento de pena, um percentual de 30% da população carcerária do Estado. Depois de Minas Gerais estão os Estados do Mato Grosso do Sul (25%) e do Rio Grande do Sul (24%).

A Lei de Execução Penal, criada em 1984, prevê a obrigatoriedade do trabalho somente para os presos condenados. No Sistema Prisional mineiro o número de presos condenados gira em torno de 33 mil. Neste sentido, Minas possui mais de 50% de presos aptos para o trabalho desenvolvendo algum tipo de atividade laboral.

Em Lavras, aSecretaria de Estado de Administração Prisional (Seap), inaugurou dia primeiro de novembro, um galpão de trabalho da empresa Magneti Marelli no Presídio Estadual de Lavras. O espaço de 65 metros quadrados foi construído por presos com investimento da empresa italiana. A corporação foi a segunda multinacional a empreender com a Seap no estado no ano passado.

Foram investidos na obra R$ 95 mil em materiais de construção e equipamento. No local foi montada uma oficina de trabalho, onde são realizadas a manutenção, montagem, lubrificação e inspeção de amortecedores de veículos. Com o empreendimento, o Presídio Estadual de Lavras conta com sete novas vagas de trabalho destinadas aos presos da unidade.

Os detentos que recebem o benefício de exercer atividade laboral enquanto cumprem a pena, são selecionados por uma Comissão Técnica de Classificação (CTC). A equipe é composta por profissionais de diversas áreas que observam critérios específicos, como comportamento, tempo de condenação, interesse, aptidão, entre outros.

De acordo com a direção do Presídio Estadual de Lavras, hoje aquela unidade abriga 274 detentos, desses, 50 estão trabalhando, mas a previsão é aumentar este número em 2018. Para três dias trabalhados, de acordo com a Lei de Execuções Penais, é deduzido um dia na pena do detento.

Os detentos que trabalham são escolhidos de acordo com uma série de critérios, entre eles, o de bom comportamento. Estatísticas já comprovaram que este modelo de gestão prisional tem conseguido maiores índices de recuperação.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Arquivo Jornal de Lavras