Lavras recebeu em 2017, quase R$ 600 mil de repasse dos pedágios da BR-381

Os municípios que são cortados pela rodovia Fernão Dias já receberam mais de R$ 98 milhões em impostos sobre as tarifas de pedágio desde 2008, quando começou a cobrança nas praças de pedágios. No ano passado, cerca de R$15 milhões em Imposto Sobre Serviços (ISS) foram repassados às 33 prefeituras, entre elas a de Lavras, são cidades localizadas ao longo dos 570 quilômetros de rodovia concedida.

Entre as cidades que mais receberam os recursos do pedágio ano passado estão Oliveira, com R$ 919 mil; Santo Antônio do Amparo, com R$ 835 mil; Atibaia (SP), com R$ 769 mil;, Itaguara, com R$ 764 mil e Carmo da Cachoeira, com R$ 732 mil.

O valor repassado às cidades é calculado com base na extensão da rodovia que passa pelo território do município, de acordo com o que determina o Contrato de Concessão da rodovia Fernão Dias. Ou seja, ocorre a partilha do imposto entre todos os municípios ainda que a praça de pedágio não esteja localizada no município. Quanto maior o trecho rodoviário cruzando os limites geográficos do município, mais recursos podem ser obtidos por meio do recolhimento do imposto.

No ano passado foi repassado pela concessionária Autopista Fernão Dias à Prefeitura de Lavras, R$ 595.851,27, dinheiro que reforçou o orçamento do município. Veja no quadro abaixo os municípios que receberam os repasses da concessionária Autopista Fernão Dias.

ISS – Sobre Pedágio 2017

Município Valor ISS Recolhido – 2017 Atibaia 769.383,83 Betim 687.952,70 Bragança Paulista 393.115,81 Brumadinho 249.909,34 Camanducaia 443.659,29 Cambuí 606.521,57 Campanha 626.177,36 Careaçu 533.233,55 Carmo da Cachoeira 732.318,62 Carmópolis de Minas 696.376,60 Contagem 103.894,89 Estiva 425.969,06 Extrema 522.282,47 Guarulhos 101.086,93 Igarapé 280.797,01 Itaguara 763.767,89 Itapeva 185.326,05 Itatiaiuçu 470.334,99 Lavras 595.851,27 Mairiporã 525.090,43 Nepomuceno 99.682,93 Oliveira 919.610,23 Perdões 516.666,52 Pouso Alegre 715.470,79 Ribeirão Vermelho 73.007,22 Rio Manso 99.682,93 Santo Antônio do Amparo 835.371,12 São Gonçalo do Sapucaí 685.144,73 São Joaquim de Bicas 126.358,63 São Paulo 426.811,47 São S. da Bela Vista 547.834,98 Três Corações 701.992,56 Vargem 322.916,58 Total 15.783.600,33

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Jornal de Lavras