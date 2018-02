Lavras: Mulher que assumiu ponto de tráfico no alto da Cohab está sendo procurada pela PM

Policiais militares, quando faziam um patrulhamento de rotina na rua Paulo Costa Pereira, na Cohab, na tarde de ontem, segunda-feira, dia 19, receberam a informação de que uma mulher que tem envolvimento com um dos traficantes presos na operação realizada na rua Rufino Alves Costa e Paulo Costa Pereira, no dia 7 deste mês, havia assumido o tráfico no local para poder custear a saída de dois traficantes presos durante àquela operação.

Os policiais se dirigiram ao local e depararam com a mulher na porta de sua casa. Ao perceber a aproximação da viatura policial, ela entrou rapidamente para sua casa, porém, deixou cair no chão uma bolsa que segurava. Ela tentou voltar para pegar o objeto, mas ao perceber que os policiais estavam próximos, ela fugiu pelos fundos da casa, entrou em um matagal e desapareceu.

Os policiais, diante de testemunhas, abriram a bolsa que foi deixada para trás e encontraram dentro dela 67 pedras de crack devidamente embaladas e prontas para a venda, a quantia de quase R$ 920, em cédulas diversas e dois aparelhos celulares. A PM acredita que o dinheiro seja proveniente da venda de drogas e os celulares usados para o tráfico.

Os policiais entraram, juntamente com testemunhas, na casa da mulher que fugiu, eles revistaram todo o imóvel, mas nada foi encontrado. A droga, o dinheiro e os celulares foram levados para a 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil (Depol). A mulher continua desaparecida e está sendo procurada pela polícia acusada de tráfico de entorpecentes.

Fonte e Foto: Jornal de Lavras