Lavras: Estudantes de Administração Pública da Ufla realizarão a 6ª Femas

No domingo, dia 28, será realizada na praça Augusto Silva, de 8h às 13h, a 6ª Femas (Feira de Marketing Social e Mídias Alternativas), promovida pelos alunos do Curso de Administração Pública da Universidade Federal de Lavras (Ufla), em parceria com o Departamento de Administração e Economia e com o apoio da Prefeitura de Lavras e patrocínio da Drogaria Teixeira, através do Grupo Farma.

A 6ª Femas é direcionada ao público de Lavras e região e terá como tema a Saúde Pública, cuja programação se divide em cinco projetos de intervenção abordando temas como os cuidados com a alimentação, prática de exercícios físicos e a prevenção de doenças. O objetivo é gerar propostas alternativas de marketing social para mudanças de hábitos e comportamentos se utilizando de mídias não convencionais.

A Feira de Marketing Social e Mídias Alternativas (Femas) tem sido realizada semestralmente na Ufla desde 2015. Ela apresenta projetos de intervenção social que incentivem a mudança de hábitos e comportamentos sociais por meio de mídias não convencionais/alternativas.

Esta experiência, que considera o uso de metodologias ativas para o ensino-aprendizagem tem permitido aos estudantes desenvolver ações práticas, já que se incentiva a elaboração e apresentação de projetos de intervenção social que se colocam como um importante instrumento gerador de políticas públicas no nível local.

A Femas envolve as seguintes responsabilidades: Planejamento de Marketing e Financiamento – Organização/Operacionalização do evento – Compilação de propostas de intervenção – Elaboração de Cartilha.

Com isso espera-se, além da demonstração e possibilidade de criação e implementação de políticas públicas, anseia-se pelo fomento da mudança introspectiva do sujeito que beneficiará a sociedade.

