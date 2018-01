Lavras: Caminhão sai da pista da BR-265 e atinge casa no bairro Novo Horizonte

Um caminhão com placas de São João del-Rei, carregado com caixas de laranjas, saiu da pista da rodovia BR-265, próximo ao radar do trevo do terminal rodoviário de Lavras, caiu de uma altura de 15 metros e atingiu uma casa do bairro Novo Horizonte. O acidente aconteceu às 3h da madrugada desta terça-feira, dia 9.

Na queda, o motorista foi arremessado para fora do caminhão e ficou ferido, ele foi socorrido e levado pelo Corpo de Bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motorista permanece internado, mas fora de risco.

A carga de caixas com laranjas selecionadas foi saqueada por moradores da região e por motoristas que transitavam pela rodovia. Segundo informações de moradores do bairro, o motorista teria dito que transportava a carga de Alfenas para o Rio de Janeiro.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Fábio de Souza Fernandes e Jornal de Lavras