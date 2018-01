Lavras: Acusado de passar dinheiro falso, foi preso e levado para a PF

A Policia Militar prendeu na tarde de segunda-feira, dia 29, um homem suspeito de passar dinheiro falso no comércio de Carrancas durante o carnaval antecipado daquela cidade. A prisão aconteceu depois que a PM recebeu a denúncia de que o crime teria acontecido no dia 26, durante a festa, e que as vítimas eram comerciantes ambulantes.

De posse das informações, a PM foi até a rua Paulo Costa Pereira, na Cohab, na residência do acusado, um rapaz de 22 anos. Os militares fizeram contato com ele e falaram sobre a acusação, o rapaz acabou cedendo e deixando os policiais entrarem em sua casa. No quarto do suspeito, os militares encontraram escondida embaixo do colchão de sua cama, a importância de R$ 1.250 mil em cédulas falsas de R$ 50 e R$ 100.

O rapaz recebeu voz de prisão e, como falsificação de dinheiro é crime federal, ele foi levado para a delegacia de Polícia Federal, em Varginha, juntamente com as cédulas falsas.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: PMMG