Lapinha da Serra encanta com suas belezas naturais e desponta com o turismo paleontológico

A apenas 143km de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, a Lapinha da Serra é um recanto bem preservado de paz e beleza, ao pé da Serra do Cipó, que encanta com suas cachoeiras, grutas, rios, biodiversidade e paisagens entre vales e montanhas, como o Pico da Lapinha (segundo ponto mais alto da Serra do Cipó, com 1687 metros de altitude).

Lapinha da Serra possui uma média de 300 habitantes que vivem da subsistência, agricultura e do turismo. No entanto, além dos visitantes que buscam por contato com a natureza e aventuras, o chamado turismo paleontológico tem despontado, atraindo pessoas de várias partes do mundo para conhecer as famosas Pinturas Rupestres da Lapinha, que tem aproximadamente 9 mil anos.

O empreendedor Teuler Reis, responsável pelo alojamento local Casa do Teuler na Lapinha da Serra, fala um pouco sobre o motivo do aumento do número de turistas interessados no turismo paleontológico da região : “o movimento e a procura por acomodações tem aumentado muito devido ao turismo paleontológico. Estabelecemos uma parceria da Casa do Teuler com guias locais para que visitantes da Lapinha possam conhecer esta riqueza e patrimônio da humanidade que contam uma história fascinante. Para garantir a sua sobrevivência, os antigos vinham até os paredões para realizar uma espécie de ritual de mágica. Assim eles desenhavam nestas paredes utilizando óleo de sementes, pigmentos e até mesmo o sangue dos animais para representar a caça, cenas de mulheres grávidas ou em parto, e as intrigantes representações de seres diferentes de seres humanos, que são chamados de Contatos, que parecem ser uma representação de Deus ou, segundo alguns, seres extraterrestres”.

Apesar de ser um pequeno vilarejo, não apenas pessoas comuns mas até mesmo celebridades tem visitado a Lapinha em busca de seus atrativos : “a Lapinha é um lugar muito especial, pelo qual me encantei à primeira vista e por isso decidi não apenas vir morar aqui como investir em estabelecer um alojamento local, a Casa do Teuler, que privilegia e respeita a biodiversidade e as riquezas do local, e onde tivemos o prazer de receber tanto famosos como pessoas comuns que buscam conhecer este verdadeiro paraíso. A Lapinha é um lugar singular, ímpar, único, que proporciona paz de espírito e contato com o melhor que a natureza pode nos oferecer”.