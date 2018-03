Ladrões furtam R$3,5 mil, DVD e TV de Sindicato Rural de Três pontas

Funcionários do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Três Pontas se assustaram, ao chegarem para trabalhar na manhã desta segunda-feira (26). É que ladrões invadiram o local e furtaram materiais eletrônicos e dinheiro.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos arrombaram a porta de entrada e do seu interior. Lá dentro, pegaram em uma pasta que estava em um armário aproximadamente R$3,5 mil. O que chama a atenção é que não havia sinal de arrombamento no armário, nem tão pouco as pastas foram reviradas, apenas o dinheiro é que desapareceu, informou a secretária do Sindicato à PM. Além do dinheiro, levaram um aparelho de DVD, uma TV 29 polegadas e um celular.

A Polícia Militar foi chamada, registrou boletim de ocorrências e faz buscas a fim de encontrar os suspeitos. Não há pistas dos criminosos.