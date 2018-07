Ladrões encapuzados roubam sítio e fogem no carro do caseiro, em Alfenas

Cinco bandidos assaltaram um sítio, localizado próximo a Ponte São Tomé (sítio Santa Rita), em Alfenas, e fugiram levando o carro do caseiro, um Fiat Pálio. O crime foi na noite de sábado (28). O caseiro e a esposa chegaram a ser amarrados e receberam ameaças.

O caseiro assistia televisão por volta das 20h, quando ouviu um barulho vindo do lado de fora da residência. Ao abrir a porta para verificar o que estava acontecendo foi surpreendido pelos ladrões, todos encapuzados – um deles estava armado com uma espingarda, calibre 12, e outro com um revólver.

Os criminosos anunciaram o assalto e, na sequência, amarraram o caseiro e sua esposa. Os ladrões questionavam onde estariam o dinheiro e o cofre da casa sede, mas as vítimas responderam que não existia nem cofre e nem dinheiro. Com isso, os bandidos passaram a revirar a casa a fazer ameaças de morte as vítimas, apontando um facão para a cabeça deles.

Os ladrões levaram diversos objetos da casa do caseiro, como televisão e caixa de ferramentas, além de uma folha de cheque no valor de R$ 5 mil e dinheiro. Três bandidos conduziram a esposa do caseiro até a casa sede e continuaram as ameaças para que ela falasse onde estaria o cofre.

Em determinado momento, um dos ladrões comentou com o outro que o cofre teria sido arrancado. Eles, então, passaram a revirar a casa sede e levaram vários objetos, como aparelho de televisão, furadeira, botijão de gás e diversas bebidas.

Toda a ação durou cerca de 1h30 e, depois disso, os bandidos fugiram em um veículo e no carro do caseiro. Segundo o proprietário do imóvel, o sítio foi alvo de outro assalto há aproximadamente um ano. Até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso.

