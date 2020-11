Kalil vence em BH; confira prefeitos eleitos em cidades do Sul de Minas

Atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil venceu com boa margem de votos; na região, vários dos candidatos foram eleitos para o primeiro mandato.

Redação CSul/Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) foi reeleito e com grande margens de votos, ao todo o atual chefe do Executivo venceu com 63,36% dos votos.

Kalil superou Bruno Engler (PRTB) que ficou em segundo lugar com 9,95% (123.215 votos). João Vitor Xavier (Cidadania) ficou em terceiro, com 9,22% (114.130). E Áurea Carolina ficou em quarto, com 8,33% (103.115).

Confira os eleitos nas maiores cidades do Sul de Minas e municípios que fazem parte da Comarca de Varginha:

Além de Varginha, Carmo da Cachoeira e Elói Mendes fazem parte mesma comarca.

Carmo da Cachoeira: – Helcio Reis, do PTB, foi eleito, neste domingo (15), prefeito de Carmo da Cachoeira (MG) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Helcio Reis teve 46,31% dos votos. Foram 3.182 votos no total.

Elói Mendes: Paulo Roberto, do PV, foi eleito, neste domingo (15), prefeito de Elói Mendes (MG) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Paulo Roberto teve 48,39% dos votos. Foram 7.060 votos no total.

Outras cidades do Sul de Minas :

Três Corações: Gordo Dentista, do PSD, foi eleito, neste domingo (15), prefeito de Três Corações (MG) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Gordo Dentista teve 54,85% dos votos. Foram 20.569 votos no total.

Três Pontas: Marcelo Chaves, do PSD, foi eleito, neste domingo (15), prefeito de Três Pontas (MG) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Marcelo Chaves teve 76,90% dos votos. Foram 24.370 votos no total.

Pouso Alegre: Rafael Simões (DEM) foi reeleito neste domingo (15) prefeito de Pouso Alegre (MG) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, ele teve 79,50% dos votos válidos. Foram 50.377 votos no total.

Poços de Caldas: Sérgio Azevedo (PSDB) foi reeleito neste domingo (15), prefeito de Poços de Caldas (MG), para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Sérgio Azevedo teve 45,52% dos votos. Foram 30.674 votos no total.

Alfenas: Luizinho, do PT, foi reeleito, neste domingo (15), prefeito de Alfenas (MG) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Luizinho teve 55,18% dos votos. Foram 21.862 votos no total.

Passos: Diego Oliveira, do PSL, foi eleito, neste domingo (15), prefeito de Passos (MG) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Diego Oliveira teve 27,06% dos votos. Foram 13.416 votos no total.

Lavras: Jussara Menicucci (PSB) foi eleita prefeita de Lavras com 17.637 votos. O número representa 37,37% do total de votos válidos.

Itajubá: Christian Gonçalves, do DEM, foi eleito, neste domingo (15), prefeito de Itajubá (MG) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Christian Gonçalves teve 45,69% dos votos. Foram 22.337 votos no total.

*Com informações: G1 Sul de Minas