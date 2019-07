Justiça nega pedido de liberdade provisória de vereador

O pedido de liberdade provisória do vereador Ademir Alvez Ross (PSD), detido em flagrante por suspeita de corrupção passiva contra o prefeito do Município de São Sebastião do Paraíso, foi negado pela Justiça. Agora, a defesa do também vice-presidente da câmara

Na última quarta-feira (24), o vereador passou por uma audiência de custódia no fórum do município. A defesa fez o pedido de liberdade provisória, que foi negado pela juíza responsável. Durante essa audiência também foi determinada a manutenção da prisão do vereador.

Ademir Alves Ross foi preso após receber um pacote de dinheiro do prefeito Walker Américo de Oliveira (PTB). A ação foi acompanhada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público.

Foto principal: Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso