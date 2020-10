Justiça Eleitoral cassa registro de candidatura de Sérgio Azevedo à Prefeitura de Poços de Caldas

Candidato pelo PSDB, Sérgio concorre à reeleição na cidade.

Redação CSul/Foto destaque: Poços Já TV

O atual prefeito e candidato à reeleição em Poços de Caldas, Sérgio Azevedo (PSDB), teve seu registro cassado pela Justiça Eleitoral após possíveis irregularidades na entrega de unidades habitacionais do Residencial Pinheiros. Segundo a sentença, Sérgio Azevedo compareceu no evento de entrega do conjunto, o que, segundo o magistrado, afeta o equilíbrio eleitoral pelo fato de o candidato ter se utilizado “de programas sociais para se favorecer. O pedido foi oferecido pelo Ministério Público, e aceito pelo juiz eleitoral da 222ª Zona Eleitoral de Minas Gerais, Edmundo José Lavinas Jardim, neste sábado (24).

Além da cassação, a Justiça impôs uma multa de R$ 10.000 a Sérgio pela “gravidade dos fatos”. Até o momento, o prefeitável está inelegível por oito anos, conforme a sentença. Vale ressaltar que, a condenação cabe recurso. O PSDB irá recorrer da decisão.