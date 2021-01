Jovens são vítimas de afogamento em Cabo Verde e Gonçalves

Vítimas tinham 15 e 22 anos.

Nesta segunda-feira (25), ao menos duas pessoas faleceram em decorrência de afogamentos. Os óbitos foram registrados em rios e cachoeiras dos municípios de Cabo Verde e Gonçalves.

Na zona rural de Cabo Verde, dois adolescentes, ambos de 15 anos, nadavam em um rio, quando um deles se afogou. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, no local, há uma cachoeira que segue de um grande poço com forte correnteza.

Para atender a ocorrência, equipes de mergulhadores estiveram no local. O corpo do jovem foi encontrado por volta das 18h50 da noite e encaminhado para a funerária da cidade.

Gonçalves

Em Gonçalves, houve também uma ocorrência de afogamento. A vítima de 22 anos estava acompanhada de outros dois amigos, o grupo estava em um local popularmente conhecido como “Cachoeira do Simão”.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os amigos disseram ter atravessado até a outra margem da cachoeira e pediram para que a vítima permanecesse onde estava, já que a mesma não sabia nadar. Ainda segundo relato dos jovens, logo em seguida foram ouvidos gritos de outras pessoas que estavam no local, pedindo por socorro.

Os companheiros teriam tentado salvar a vítima, mas não obtiveram sucesso. Segundo os militares, a cachoeira possui aproximadamente quatro metros de profundidade. O corpo da vítima, foi localizado pela equipe de mergulhadores a nove metros de distância da margem.

*Com informações G1 / Foto destaque: Corpo de Bombeiros