Jovens acusam empresa de calote após ficarem sem receber ingressos para o Rock in Rio

Um grupo de jovens que comprou ingressos para ir ao Rock in Rio acusa uma agência de Itajubá (MG) de calote. Os pacotes foram vendidos e pagos, mas a dona da agência desapareceu sem fornecer a viagem.

Para um grupo de estudantes de Santa Rita do Sapucaí (MG), ir para o festival era um sonho. Na internet, encontraram um pacote no valor de R$ 350, com transporte e entrada, que foram pagando em prestações. Mas, no fim, não deu certo.

“Não respondia mais, de maneira alguma. O celular já dava desligado, o whatsapp ela já não recebia mais nada”, conta a estudante de pedagogia Maísa Nascimento Cipriano.

Em Itajubá, mais pessoas foram lesadas pela agência. O analista de sistemas Marcelo Osório comprou entradas para o dia 24, mas até agora não recebeu os ingressos. “Eu fechei com ela o pacote que seria o ingresso e o transporte, então não tem a menor condição de ir sem uma justificativa dela, o que provavelmente não vai acontecer”, diz.

A estudante de direito Bárbara Goulart da Cruz Lima queria encontrar as amigas. Ela conta que estava tudo programado.“Tudo organizado para ir, para no dia, na véspera, sexta-feira, o evento era no sábado, ela desaparecer”, lamenta.

Além do boletim de ocorrência, as vitimas também já procuraram pela Justiça e querem que a agência devolva o dinheiro dos ingressos e se responsabilize pela frustração de não terem ido ao evento.

“Havia toda uma expectativa e eles foram frustrados por essa atitude criminosa da empresa”, diz o advogado Rafael Ferrari.

Em contato com a EPTV Sul de Minas, o pai da proprietária da agência disse que a filha viajou para São Paulo para resolver o problema e que pretende ressarcir os prejuízo. Em uma postagem na internet, na última sexta-feira (15), a empresa pediu desculpas pelo transtorno e afirmou que teve problemas.

Leia a nota na íntegra:

“Boa tarde!

Tivemos um transtorno enorme com os ingressos e excursao do Rock in Rio. Nossas excursoes terao que ser adiada e sera feito o reembolso. Em breve entraremos em contato para pedir os dados bancarios e fazer a devoluÇao integral do valor.

Sentimos muito pelo acontecido!” (sic) Fonte: G1 Sul de Minas