Jovem morre após ser atingido por raio em Carmo do Rio Claro

Vítima de 22 anos, estava empurrando um veículo que havia acabado a gasolina quando foi atingida.

Redação CSul/Foto: Carmo Web

Um jovem de 22 anos morreu na tarde deste domingo (25), após ser atingido por um raio, em Carmo do Rio Claro. O acidente ocorreu no momento em que Bruno Wellerson Goulart dos Santos, empurrava um carro que havia ficado sem gasolina. Segundo a Polícia Militar, no veículo haviam, além de Bruno, a esposa; o filho; um casal de primos e um bebê.

Bruno saiu do veículo para tentar empurrar o automóvel acompanhado de outra pessoa, quando o raio caiu. Um homem que estava em uma pousada próxima prestou os primeiros socorros.

A vítima foi levada em estado grave ao hospital da cidade. Bruno foi transferido para a Santa Casa de Passos, no entanto não resistiu.