Jovem fica ferida após acidente de moto no Centro de São Lourenço

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um automóvel deixou uma jovem ferida na noite desta quarta-feira (11) no centro da cidade de São Lourenço-MG, mobilizando socorristas do Samu e o Corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade, na rua Getúlio Vargas esquina com Adelaide Vassalo, onde um automóvel Volkswagen Gol com placas de São Lourenço acabou atingindo lateralmente uma motocicleta Honda CG FAN que era pilotada pela jovem.

Segundo informações apuradas junto ao 3°Pel. do Corpo de Bombeiros Militar em São Lourenço, de acordo com testemunhas, o acidente teria acontecido após o automóvel tentar realizar conversão, vindo a colidir lateralmente na motocicleta, lançando a jovem Fernanda Garrido, 19 anos, Atriz, ao solo.

Uma vez no local a guarnição dos Bombeiros Militar se deparou com a condutora da motocicleta deitada na pista de rolamento e já sem o capacete. Ela se queixava de dor na clavícula e apresentava fratura no tornozelo da perna direita.

Após ser atendida e imobilizada pelos Bombeiros, a jovem, que participa foi entregue aos cuidados do SAMU e levada até o Pronto socorro do Hospital São Lourenço, onde momentos depois, foi liberada.

Fonte: O Popular Net / Foto: Reprodução