Jovem é preso suspeito de estuprar quatro irmãos em Campanha

Vítimas têm 7, 11, 13 e 16 anos.

Redação CSul/Foto: Reprodução

Um jovem de 18 anos, foi preso nesta terça-feira (27), suspeito de estuprar e ameaçar quatro irmãos. O crime aconteceu em Campanha. Segundo a Polícia Civil, as vítimas têm 7, 11, 13 e 16 anos.

Após as investigações, o suspeito foi indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável contra as vítimas de 7 e 11 anos, bem como por quatro crimes de ameaça contra os irmãos. Além do indiciamento, foi representada pela prisão preventiva do investigado, que foi deferida pelo Judiciário e cumprida pela Polícia Civil de Minas Gerais.