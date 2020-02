Jovem é preso por tráfico de drogas em Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas na última quinta-feira (20), em Três Pontas. De acordo com a Polícia Militar, os militares chegaram até o autor após uma denúncia anônima.

Na residência do suspeito foram localizados 30 fracos com cocaína; uma balança de precisão e um aparelho celular. Porém, na ocorrência os policiais receberam informação de que no forro de uma casa vizinha, havia mais drogas. No local foram encontrados 180 frascos de cocaína; 14 papelotes da mesma droga; sete buchas de maconha; oito tabletes maiores da mesma droga, além de materiais para embalar drogas.

O autor foi preso e conduzido até a delegacia de plantão em Varginha juntamente com todo material apreendido.

Fonte: 24º Batalhão da Polícia Militar

