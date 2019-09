Jovem é preso com 79 pinos de cocaína e 90 pedras de crack em Elói Mendes

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nessa sexta-feira (13), por volta das 13h20, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que um autor, de 22 anos, estaria traficando drogas na sua casa que fica na Rua Maranhão, bairro Nossa Senhora Aparecida.

Foi feito contato, tendo o autor negado que havia qualquer ilícito em sua casa, porém estava bastante nervoso. Depois de franqueada entrada, foram realizadas buscas no quarto do autor que entregou a quantia de R$ 370,00 em dinheiro e confessou que era fruto do tráfico de drogas. E ainda entregou onde estavam escondidas as drogas que comercializava, sendo localizadas sobre a cama dele, uma pochete com 79 pinos de cocaína, nove plásticos também com cocaína, 90 pedras de crack e uma bucha de maconha. Todas as drogas listadas estavam prontas para o comércio.

Foi localizado também um bloco com diversas anotações do tráfico e o autor ainda entregou seu aparelho celular por onde fazia transações de tráfico, que seguiu apreendido.

Fonte e foto: PM