Jovem é morto a facadas em Pouso Alegre

Crime ocorreu no bairro São Geraldo, local constante de homicídios na cidade; vítima tinha 19 anos

Um rapaz, de 19 anos, foi morto a golpes de faca, na madrugada desta segunda-feira (31), no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima sofreu cortes na altura do pescoço e faleceu no local do crime, conforme constatou o médico do Samu.

Ainda segundo a PM, há relatos de que a vítima estava com outras pessoas fazendo uso de bebidas alcoólicas, houve uma briga e entraram em luta corporal, momento em que o rapaz foi atingido por algum objeto de corte, possivelmente faca. A polícia procura pelos suspeitos do crime.

De acordo a PM, o rapaz morto hoje já tinha passagens por furto e por tráfico de drogas, também era suspeito de outros delitos.

Fonte: Terra do Mandu/Foto: Ilustrativa