Jovem é encontrado morto próximo a cafezal em Alfenas

O corpo de um homem, com sinais de execução, foi localizado na quinta-feira (7) próximo a estrada rural do bairro São Tomé, em Alfenas. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encontrada com cinco ferimentos na cabeça que teriam sido causados por disparos de arma de fogo.

A vítima foi localizado, por volta das 9hs da manhã, num trecho usado por ciclistas. O rapaz estava sem nenhum documento de identificação. O ciclista que passava pelo local viu o homem já morto e acionou a polícia.

Na manhã desta sexta-feira (8), a PC confirmou o reconhecimento da vítima, que foi feito por familiares, Alessandro José Pereira, 24 anos, que morava em Alfenas. Se acordo com os familiares o último contato com Pereira teria ocorrido na quarta-feira.

Fonte: O Melhor do Sul de Minas