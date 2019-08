Jovem é encontrado morto em Alpinópolis

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na manhã do último domingo (18), a Polícia Militar de Alpinópolis foi acionada no bairro Panorama por populares que afirmavam que um jovem estava caído na rua. A PM foi acionada por volta das 7 horas da manhã.

Ao chegar no local, a PM constatou que o jovem estava bastante machucado e já estava sem sinais vitais. O jovem Marcus Vinicius Silva Agege, de 20 anos, já estava sem vida. O jovem apresentada sinais de agressão na face e em uma das mãos.

Com base em informações, havia um suspeito do crime. A Polícia seguiu até a residência do jovem suspeito. Ao localizar, o homem confessou ter matado o jovem, afirmou ainda, segundo a PM, que utilizou uma pedra para cometer o crime.

As roupas utilizadas no ato estavam com sangue e foram recolhidas pela Polícia.

A Polícia Militar e Civil seguem tomando as devidas procidências do caso.

A identidade do homem detido não foi divulgada.

Fonte: Portal Onda Sul