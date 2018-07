Jovem é baleado em troca de tiros com a polícia em Carmo do Rio Claro

Nesta quinta-feira (19), durante uma troca de tiros com a PM em Carmo do Rio Claro, um jovem acabou baleado na barriga e na perna.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima e outros homens são suspeitos de roubar uma caminhonete em Passos na última quarta-feira (18).

Ainda de acordo com os militares, os suspeitos estavam na MG-184, sentido Alpinópolis, e, ao se depararem com os policiais, fugiram de volta para Carmo do Rio Claro. Os suspeitos entraram em uma fazenda sem saída, onde arrombaram o portão e bateram a caminhonete roubada em um muro. Na fazenda, houve troca de tiros e um dos homens foi atingido na barriga e na perna.

O suspeito baleado foi encaminhado ao hospital de Alfenas. Os outros dois rapazes fugiram. A Polícia Militar continua nas buscas pelos suspeitos.

Fonte: PM