Jovem é baleado após tentativa de homicídio em Três Corações

Autores atiraram sete vezes contra a vítima, porém apenas um o acertou.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Um jovem de 22 anos, foi baleado no momento em que saia de casa, nesta terça-feira (10), em Três Corações. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi surpreendida por cinco pessoas, que começaram atiraram em sua direção. Os autores estavam escondido atrás de árvores próxima a residência da vítima.

De acordo com uma testemunha que presenciou o fato, foram efetuados sete disparos em direção ao jovem, porém apenas um o atingiu. O homem foi socorrido por populares e encaminhado do hospital. Apesar do tiro ter acertado o tórax da vítima, o jovem não corre risco de morrer.

Ninguém havia sido preso até o momento dessa publicação.