Jovem é assassinado em Três Corações

Rapaz foi vítima de quatro tiros.

Redação CSul/Foto destaque: Ilustrativa

Um jovem foi morto na manhã desta terça-feira (12), em Três Corações. A vítima é Lucas Antônio da Silva, conhecido por Luquinha. O rapaz foi alvo de quatro tiros. A ocorrência foi registrada no bairro Vila Jessé.

De acordo com a Polícia Militar, Lucas tinha envolvimento com drogas e brigas entre grupos de bairros rivais. Dois homens são considerados suspeitos do crime, no entanto, até o momento dessa reportagem ninguém havia sido localizado.

*Com informações: Varginha 24h