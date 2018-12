Jovem de 20 anos morre durante festa rave em Andradas

Durante uma festa rave em Andradas, um jovem de 20 anos morreu após passar mal, na tarde deste domingo (16). De acordo com informações, o rapaz estava na festa deste a noite de sábado (15), e passou mal no início da tarde de domingo.

A PM foi acionada para atender a ocorrência, mas ao chegar no local, o jovem já havia sido socorrido pela organização da festa e encaminhado para a Santa Casa de Andradas. Segundo o Hospital, o jovem já chegou sem vida no local, com quadro de parada cardiorrespiratória e que foram feitas tentativas de reanimação, mas sem sucesso.

O rapaz era natural de Artur Nogueira, no interior de São Paulo e morava em Limeira, também no estado de SP. Ele foi identificado por um amigo que entrou em contato com a família.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Poços de Caldas. A Polícia Civil foi acionada para apurar o que pode ter causado a morte e investiga o caso.