Jacutinga organiza a Fest Malhas que começa em Maio

Antecipando a data devido a Copa do Mundo, a feira vai de 25 de maio a 10 de Junho

Mais um ano, a ACIJA (Associação Comercial, Industrial, Agropecuária de Jacutinga), em parceria com Prefeitura Municipal de Jacutinga, prepara a Fest Malhas, a maior feira de malhas e tricôs da região que chega a sua 41ª edição.

Antecipando a data de início, para não acontecer no mesmo período da Copa do Mundo, a feira vai acontecer de 25 de maio e vai até o dia 10 de junho, passando tradicionalmente no feriado de Corpus Christi que cai no dia 31 de Maio.

Bem localizada, a Fest Malhas funcionará em uma estrutura construída para o evento que fica à Rua Augusto Felipe Wolf, no Centro de Jacutinga, Sul de Minas Gerais.

“São aproximadamente 100 expositores sendo 60 estandes de malhas. Um atrativo é a decoração, que é muito aguardada e este ano será inspirada nos fios e na cor azul que é grande tendência, além disso, o espaço conta com praça de alimentação, espaço da criança, espaço fashion onde acontecem desfiles e apresentações musicais e além dos estandes de malhas e tricôs, a feira conta com estandes com queijos, cachaças, vinhos, doces, artesanatos, couros e pijamas”, informa Dennys Bandeira, presidente da ACIJA.

Vale lembrar que além da FEST MALHAS, a cidade possui mais de 600 lojas de malhas que estarão funcionando durante o evento e se concentram nas proximidades, no Centro, nos arredores da Praça Francisco Rubim, também na Avenida dos Imigrantes e na Avenida Minas Gerais, que é na entrada de Jacutinga para quem está vindo do estado de São Paulo.

O lugar para fazer suas compras e levar a família

A caracterista de cidade mineira e aconchegante, faz com que Jacutinga ofereça toda a infra estrutura em hotéis e forte gastronomia mineira.

“É um evento muito esperado por toda a cidade, por isso, hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes, chooperias, pizzarias e cafeterias, estão se preparando a fim de atender o turista que estará hospedado em Jacutinga, ou de passagem, mas que vem a procura de um local para passear com a família, fazer suas compras e ser bem recebido”, ressalta Bandeira.

Uma grande preocupação é o bem estar da população e dos turistas, por isso a segurança deve receber grande atenção no período da Fest Malhas.

No período da feira, além do estacionamento oficial do evento, existem outros espalhados pela cidade. “O turista pode estacionar seu carro e circular tranquilamente entre a feira, as lojas e os estabelecimentos da cidade”, finalizou Bandeira.

Acompanhe o Top 10 das tendências que você vai encontrar na Fest Malhas:

Para o inverno 2018 o tricô aparece como peça chave dos looks mais interessantes. As modelagens foram renovadas e as texturas estão mais ricas nesta estação. Veja o que estará em alta na estação mais fria do ano e que você vai encontrar somente na Fest Malhas. Quem explica é a Consultora de Moda e especialista em Malharia Retilinea, Cecilia Seibel. Acompanhe o top 10:

1- Peças oversized: A silhueta resgatada dos anos 90 aparece em suéteres e em casacos de estilos variados. A ideia é usar os tricôs como se fossem dois ou três tamanhos maiores que o padrão.

2- Texturas irregulares: A mistura de fios de efeitos diferentes se dá através de pontos que “embaralham” o olhar, resultando em malhas com visual étnico e descontraído, ou padronagens clássicas que lembram o tweed.

3- Intársia: As intársias aparecem em desenhos geométricos ou orgânicos, lembrando as peças manuais, com misturas de fios e cores diferentes

4- Babados: Os babados são aplicados em lugares estratégicos em peças de galgas finas e grossas, criando volumes localizados.

5- Assimetria: As peças aparecem com assimetria lateral, e entre frente e costas, tanto no corpo como nas mangas.

6- Fendas: Aparecem nas laterais do corpo e nos punhos trazendo renovação para as peças mais clássicas.

7- Golas altas: Começam a aparecer no inverno 2018 e se consolidarão no inverno 2019, podendo ser ajustadas ou degagê.

9- Ponto canelado: Amplamente explorado em peças mais jovens e fios de aspecto liso, aparece em blusas curtas e alongadas.

10- Pérolas: As pérolas aparecem como detalhe do ano, podendo ser aplicadas ao redor do decote, barras e punhos, ou salpicadas nas peças.

Serviço

Fest Malhas 2018, em Jacutinga, Minas Gerais (190 km da capital paulista e 490 km da capital mineira).

Quando: 25 de Maio a 10 de Junho.

Onde: Pavilhão Central, Professor Felipe Augusto Wolf, s/n, Jacutinga.

Funcionamento: De segunda à quinta-feira, das 8h às 19h;

Sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h.

Desfiles: aos sábados, domingos e no feriado.

Entrada franca.

Fonte: festmalhas / Foto: Reprodução