Itajubá: Três homens são mortos a tiros após discussão de casal em bairro

Três pessoas foram mortas a tiros na tarde desta quinta-feira (14) no bairro Capetinga, em Itajubá (MG). Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas teriam sido atingidas a tiros por um homem que que havia se desentendido com a namorada.

Ainda conforme a polícia, o homem discutiu com a namorada e foi em casa para pegar as coisas dele. Lá, ele teria tido um ataque de fúria e então saiu de casa com uma arma, por volta de 16h30, atirando nas vítimas.

As três pessoas morreram ainda no local. O autor ainda teria tentado atingir uma quarta pessoa, mas não conseguiu. De acordo com a polícia, as vítimas eram conhecidas como Alemão, Fernando e Chico, de 93 anos.