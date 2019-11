Itajubá receberá em doação do Estado os imóveis do Centro de Abastecimento Integrado e da Praça de Esportes do bairro São Vicente

Pin Compartilhar 0 Compart.

Projetos de Lei do deputado Dalmo Ribeiro foram aprovados no Plenário da Assembleia nesta quarta-feira (06/11)

Foram aprovados nesta quarta-feira (06), em segundo turno no Plenário da Assembleia, os projetos de lei 668/19 e 5.498/18, ambos de autoria do deputado Dalmo Ribeiro, que autorizam o Poder Executivo a doar dois imóveis a Itajubá. Os imóveis abrigam a Praça de Esportes do bairro São Vicente e o Centro de Abastecimento Integrado do município.

“Toda a população de Itajubá será beneficiada com essa importante conquista. O Centro de Abastecimento Integrado já funcionava no imóvel, que antes estava apenas cedido pelo Poder Executivo. Agora, os dois imóveis, esse e o destinado à Praça de Esportes, pertencem oficialmente ao município”, afirmou o deputado.

O PL 668/19 se refere ao imóvel de 18 mil m², situado à avenida Paulo Chiaradia e rua Umbelina Chiaradia, no bairro São Vicente, destinado à Praça de Esportes. Já o PL 5.498/18 contempla o imóvel de 16,5 mil m², à rua Olegário Maciel, onde já está instalado o Centro de Abastecimento Integrado, espaço cedido pelo Estado e que agora pertencerá, de forma oficial, à Itajubá.

Tramitação

As proposições foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Administração Pública, ainda no mês de setembro. Aprovada em Plenário, agora segue para sanção do governador Romeu Zema.

Fonte e fotos: Assessoria Dalmo Ribeiro