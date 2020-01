Itajubá recebe feira sobre Negócios 4.0

Pin Compartilhar 0 Compart.

A 17ª edição da FEMF (Feira de Empreendedorismo da FACESM) será realizada nos dias 07 e 08 de novembro, no campus da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas e trará o tema Negócios 4.0 para discussão.

A FEMF de 2019 contará com a participação de empresas da cidade e região que desenvolvem tecnologias e prestam serviços 4.0 nas áreas de indústria, agronegócios, varejo e serviços. As transformações digitais e as reflexões sobre o conceito 4.0 nas quatro áreas serão debatidas no evento, que contará com palestras, painéis, oficinas e mini cursos sobre o tema.

De acordo com o idealizador da FEMF, professor Ronaldo Abranches, o tema foi escolhido por abranger todos os setores da economia e por se tratar de uma demanda atual e necessária para as empresas locais e regionais.“É extremamente importante para o nosso ecossistema estar mostrando para a comunidade as várias tecnologias de ponta que estão presentes e sendo produzidas em nosso ecossistema”, explicou.

O diretor da Inovai, Maurício Bitencourt, ressaltou a importância da participação das entidades de apoio. “A participação de outras entidades na feira é muito feliz, nós precisamos de espaços para promover essas conexões e a temática da inovação.A feira vem como um instrumento de compartilhamento e de integração”, disse.

A edição passa por uma reformulação e está sendo realizada pela FACESM em parceria com a Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo (INOVAI), e com o apoio da FAEMG, Sindicato de Produtores Rurais de Itajubá, CDL Itajubá, SIMMMEI, ACIEI, UNIFEI, Prefeitura Municipal de Itajubá e SEBRAE.

A FEMF

A Feira de Empreendedorismo da FACESM está na sua 17ª edição e busca o desenvolvimento da cultura empreendedora na cidade de Itajubá e região. A feira é um espaço para exposição de novas ideias e soluções, com palestras, mini cursos e painéis. E além do espaço empresarial a feira de 2019 contará com o tradicional espaço de práticas educacionais de empreendedorismo, com a participação de escolas públicas e particulares. A entrada na FEMF é gratuita e contará com programação para empresários e para a comunidade em geral.

SERVIÇO

17ª Feira de Empreendedorismo da FACESM

Dias 07 e 08 de novembro, das 14h às 22h

No campus FACESM, na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 45, bairro Avenida, Itajubá/MG

Fonte: FACESM / Foto: Divulgação