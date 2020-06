Itajubá libera reabertura de igrejas e templos religiosos

Pin Compartilhar 0 Compart.

Reabertura terá número máximo de pessoas em cada local e normas rígidas de segurança deverão ser seguidas.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itajubá autorizou a reabertura de igrejas e templos religiosos na cidade. O decreto foi publicado na noite de sexta-feira (19). Segundo a administração municipal, missas, cultos e afins poderão ser realizados com no máximo 30 pessoas presentes.

No decreto, a prefeitura enfatiza que estes locais deverão organizar assentos de formam alternada, com distância miníma de dois metros. Além disso, todos deverão usar máscaras e higienizar as mãos com álcool em gel 70% ainda na entrada.

O prefeito, Rodrigo Riera, disse que a autorização foi estabelecida após vária solicitações de líderes religiosos. Riera salienta ainda, a importância das atividades religiosas para cada cidadão.

O novo decreto já está em vigor.

Com informações: OPopular Net