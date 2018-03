Irmãs Galvão visitam Casa Pelé e Museu Terra do Rei, em Três Corações

No último sábado (3), Três Corações recebeu a visita ilustre das cantoras sertanejas Irmãs Galvão, Meire e Marilene. Elas estiveram na cidade para compromissos pessoais e aproveitaram para visitar a Casa Pelé e o Museu Terra do Rei para conhecer um pouco da história de Pelé.

As artistas foram recepcionadas pelas servidoras Karina e Marisa e disseram que gostaram muito dos pontos turísticos tricordianos.

As Irmãs Galvão moram no interior de São Paulo e formam a dupla com mais tempo de atividade no país. Foi no ano de 1947 que nasceu a dupla Irmãs Galvão. A estréia foi em um programa da Rádio Club Marconi, de Paraguaçu Paulista (SP), comandado pelo radialista Sidney Caldini.

Em 1985, o Maestro Mário Campanha começa a produzir os discos da dupla e com ela inaugurar uma fase mais moderna.

Abertas às novas tendências da música regional, foram a primeira dupla a gravar lambada, recebendo um disco de ouro com a música “No calor dos teus braços”, de Nicério Drumond e Cecílio Nenna, em 1986. Este LP as projeta nacional e internacionalmente, com músicas tocadas em Portugal, no Canadá e na Suíça.

Em 1997, comemoraram seus 50 anos de carreira com um show no parque da Água Branca, em São Paulo, com a presença de 6 mil pessoas, sendo homenageadas por Sula Miranda, Cezar & Paulinho, Tinoco e Tinoquinho, entre outros. Em 2002, uma numeróloga sugere a dupla que mude o nome para “As Galvão”.

Em 2013, no distrito de Sapezal, bairro rural da cidade de Paraguaçu Paulista, foi inaugurado o “Museu das Irmãs Galvão”, em homenagem a dupla. Foi nesta localidade que a dupla deu os primeiros passos na carreira, no final da década de 1940. Em janeiro de 2016 gravaram o primeiro DVD da carreira.

Fonte: Prefeitura de Três Corações / Foto: Reprodução