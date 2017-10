Instituto Federal abre 3 mil vagas em cursos gratuitos no Sul de Minas

O Instituto Federal do Sul de Minas abre nesta segunda-feira (2) as inscrições para o vestibular do 1º semestre de 2018. São cerca de 3 mil vagas em cursos técnicos e superiores em oito cidades da região. Todos os cursos do IF são gratuitos.

São vagas em cursos de Administração de Empresas, Ciência da Computação, Informática, Enfermagem, Tecnologia em Produção Publicitária, entre outras áreas. Os cursos serão oferecidos em Carmo de Minas, Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Três Corações.

As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de novembro e o valor da taxa de inscrição é de R$ 30 para cursos técnicos e R$ 60 para ensino superior. É possível conseguir isenção do valor da taxa com comprovação de renda familiar e ter estudado em escola pública durante o ensino médio. Quem estudou com bolsa em escolas particulares também pode pedir a isenção.

As inscrições devem ser feitas no site do IF Sul de Minas ou nas unidades da região.

As provas acontecem no dia 3 de dezembro, às 18h45. Todas as informações dos cursos disponíveis e o edital completo está no site do instituto. Fonte: G1 Sul de Minas