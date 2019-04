Inscrições para cursos gratuitos do SENAI vão até dia 30/04

Atenção! Se você tem 14 ou 16 anos – idade que permita concluir o curso antes de completar 24 anos- venha participar do Processo Seletivo Unificado (PSU) para o curso de Aprendizagem Industrial do SENAI! Para se inscrever é necessário estar matriculado no 9° ano do Ensino Fundamental ou equivalente na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Também podem participar quem concluiu o Ensino Fundamental, EJA ou ter o Ensino Médio. Os cursos são gratuitos.

Além de aprender uma profissão, a Aprendizagem Industrial do SENAI pode ser a sua porta de entrada para o mercado de trabalho. Empresas de todo o estado podem contratar os alunos, por tempo determinado, investindo na qualificação na formação de profissionais. Além disso, após o período de curso, poderão fazer parte do quadro de empregados do setor industrial, de acordo com os critérios das empresas.

O valor das inscrições é de R$40 e podem ser feitas de 1 a 30/04 NESTE LINK. O processo seletivo é composto de provas de multiplica escolha nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa, com 15 questões cada. As provas serão realizadas no dia 8/06 e são classificatórias, sendo que se o candidato que obtiver como resultado zero acertos em uma das disciplinas será, automaticamente, desclassificado do PSU.

Não fique fora! O curso de Aprendizagem Industrial do SENAI é gratuito! E não se esqueça de uma parte muito importante do processo seletivo: LEIA O EDITAL.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação