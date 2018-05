Inscrições para concurso da Polícia Civil estão abertas em MG: salário inicial é de R$ 11 mil

As inscrições para o concurso Público da Polícia Civil de Minas Gerais estão abertas e podem ser realizadas até o período de 15 de maio de 2018. O cargo é para Delegado de Polícia Substituto e possui 76 vagas. O valor das inscrições é de 212 reais e só podem ser pagas até o dia 16 de maio. Salário de R$ 11.475,57.

A prova objetiva terá duração mínima de 2h e máxima de 4h30, sendo aplicada na data provável de 17 de junho de 2018. A prova dissertativa, terá duração mínima de 2h e máxima de 4h , sendo aplicada na data provável de 12 de agosto de 2018. A prova oral, deve ser aplicada a partir do dia 2 de outubro de 2018. Todas as etapas deste concurso serão realizados em Belo Horizonte.

Para o exercício das funções nas Unidades Policiais das Delegacias Regionais de Polícia Civil do Interior do Estado de Minas Gerais com 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feita por internet nos endereços eletrônicos acadepol.policiacivil.mg.gov.br e www.fumarc.com.br, onde também serão divulgados os resultados do concurso.

Edital: http://www.fumarc.com.br/imgDB/concursos/Edital%20Delegado%202018%20IOF-20180223-140421.pdf

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução