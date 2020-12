Inscrição no cadastro escolar 2021 termina na próxima semana

Pais, responsáveis ou o próprio aluno com mais de 18 anos que desejam garantir uma vaga na rede pública de ensino mineira para 2021 devem ficar atentos. Os que ainda não se inscreveram no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem) têm até 11/12 para efetivar o cadastramento escolar. A inscrição deve ser feita no endereço cadastroescolar.educacao.mg.gov.br.

A partir deste ano, nos municípios que aderiram ao Sucem, o cadastro escolar e o encaminhamento dos candidatos às vagas nos ensinos fundamental e médio serão feitos de forma única. Quando o candidato acessar o sistema para realizar a inscrição, a escola indicada para a realização da matrícula, mais próxima da residência do aluno, pode ser municipal ou estadual.

Quem pode se inscrever

Devem ser inscritos alunos com 6 anos de idade completos ou a completar até 31 de março de 2021, que irão ingressar no 1º ano do ensino fundamental. Além deles, estudantes que vão ingressar nos demais anos de escolaridade do ensino fundamental ou médio, advindos de outras redes que não as redes municipais ou estadual de Minas Gerais.

Os alunos que já estão matriculados em 2020 em escolas da rede pública de ensino em Minas Gerais que não vão oferecer, em 2021, o nível de ensino ou o ano de escolaridade subsequente a ser cursado, também devem fazer o cadastro escolar.

Podem se inscrever, ainda, interessados em retornar aos estudos nos ensinos fundamental ou médio regular ou na modalidade da Educação Jovens e Adultos (EJA), além daqueles que estão matriculados em 2020 na rede estadual de ensino e que, por algum motivo, não fizeram a renovação da matrícula.

Sem internet

Aqueles que não têm acesso aos recursos digitais podem procurar as escolas estaduais e municipais na sua cidade para fazer a inscrição, com a adoção de todas as estratégias de segurança orientadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) e pela Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), em consonância com as deliberações do Comitê Extraordinário Covid-19. Os pontos de apoio funcionarão das 9h às 16h, até o dia 11/12.

Guia

Para auxiliar familiares e estudantes com a inscrição no Sucem, a SEE/MG elaborou um guia de utilização do sistema com um passo a passo de acesso. O material está disponível na página principal do endereço cadastroescolar.educacao.mg.gov.br.

O Sucem

Em todo o estado, 756 prefeituras aderiram ao Sucem. Se o município tiver aderido, quando o candidato fizer a inscrição, estarão disponíveis opções de escolas estaduais e municipais mais próximas do bairro/localidade informados. Nos municípios em que não houve a adesão ao sistema, aparecerá apenas a opção de escolas estaduais.

Caso o interessado deseje estudar apenas em uma escola municipal naquela localidade, ele deve entrar em contato com a secretaria municipal de Educação e obter informações sobre o cadastramento. Na página do Sucem é possível acessar a lista completa com o nome dos 97 municípios que não aderiram à iniciativa.

A parceria entre estado e municípios para a criação do sistema contou com a colaboração e apoio da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais (Undime/MG).

Fonte:Agência Minas Foto:Divulgação