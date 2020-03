Indústrias podem voltar a operar, segundo decreto da prefeitura de Jacutinga

Através de um decreto a Prefeitura de Jacutinga permitiu que indústrias voltem as suas atividades. A permissão visa reduzir os impactos na economia do município, de acordo com a prefeitura.

Ainda segundo o decreto, as atividades nas indústrias estão permitidas a voltar, porém seguindo medidas de segurança. Em cada expediente as empresas poderão manter 50% dos funcionários, realizando um rodízio.

As indústrias ainda deverão prover um transporte especifico para os trabalhadores, desta forma visando espaçamento de ao menos dois metros e com higienização antes e após cada viagem. Os equipamentos utilizados também deverão passar por higienização.