Incêndio destrói casa em Serranos

Um incêndio destruiu uma casa na noite do último domingo (26), em Serranos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, todos os cômodos da casa foram atingidos pelo fogo. Ainda segundo os bombeiros, vizinhos contaram que as chamas começaram na cozinha e rapidamente espalhou por todo imóvel. A causa do incêndio ter se espalhado tão rápido, foi porque o morador da casa jogou água em uma panela que estava com frituras.

Ao chegar no local, os militares tentaram controlar ao máximo o fogo, tendo em vista que à casa já havia sido totalmente destruída pelas chamas.

O idoso morador da residência foi levado por vizinhos para o hospital e não teve ferimentos.

Interior da residência que foi tomada pelas chamas/Foto: Corpo de Bombeiros

A Polícia Militar também compareceu ao local.

Redação CSul – Alisson Marques

Foto: Corpo de Bombeiros