Incêndio destrói 4 mil metros quadrados em aeroporto de Poços

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Corpo de Bombeiros

Um grande incêndio destruiu parte da vegetação do aeroporto de Poços de Caldas nessa quinta-feira (18). De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 4.000 m² foram consumidos pelo fogo.

Ainda conforme os bombeiros, apesar de próximo o incêndio não trouxe risco para aeronaves no local. Foram usados abafadores para combate ao fogo.

Não se sabe a principal causa do incêndio, no entanto, é bem provável que a procedência seja de ato criminoso. Vale ressaltar que, a prática de queimadas é considerada crime de acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9605/98), artigo 41, com pena prevista de reclusão.

Com informações: Portal da Cidade/Andradas