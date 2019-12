Idoso morre enquanto tentava subir a “Trilha do Cristo” em Poços de Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um idoso de 70 anos morreu na manhã desta quinta-feira (26), enquanto subia a “Trilha do Cristo” em Poços de Caldas. Homem estava com uma amiga e teve uma parada cardiorrespiratória.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Mansueto de Lima subia pela trilha com uma amiga quando teria se sentido mal. Outras duas pessoas que passavam pela trilha acionaram os militares, que ainda tentaram reanimar a vítima, mas o idoso não resistiu e morreu ainda no local.

Ainda de acordo com os Bombeiros, informações recebidas pela equipe dão conta de que o idoso já havia subido a trilha outras vezes.

Fonte: Portal da Cidade/Foto: Márcio Pinto TV Plan