Idoso de 90 anos tem casa assaltada e três fraturas nas costelas, em Alfenas

Um idoso de 90 anos, teve sua casa assaltada na noite da última terça-feira (8), na zona rural de Alfenas.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima contou que dormia no momento do crime e foi surpreendido com a ação dos três bandidos que, encapuzados levaram dois botijões de gás, uma televisão, um relógio, ferramentas, além de uma espingarda de fabricação artesanal e munições. Ainda de acordo com a PM, os criminosos entraram na residência com a ajuda de um ‘pé-de-cabra’.

O idoso foi encaminhado ao Hospital Alzira Velano, onde foi constatada três fraturas nas costelas decorrente das ações dos bandidos.

A polícia segue em rastreamento aos autores. Até o momento ninguém foi preso.

Redação CSul – Alisson Marques