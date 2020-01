Idoso de 87 anos, dono de armas, munições e pássaros sem registros, é preso em Poços de Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um idoso de 87 anos foi preso pela Polícia Militar, após uma denúncia de que ele trabalhava com manutenção e montagens de armas. A prisão ocorreu na última quinta-feira (23), em Poços de Caldas.

Antes de chegarem até a residência do idoso, os militares encontraram com ele em outro bairro carregando um espingarda dentro de uma caixa de papelão. Ao ser questionado, o suspeito disse que a arma era do sobrinho. O homem não foi encontrado.

Ao chegar na casa do suspeito, os policiais encontraram um rifle com dois carregadores, esse com registro. Junto com a arma, foram encontrados também 50 munições calibre 22, sem documentação.

Além do rifle e das munições, os policiais acharam ainda 20 espingardas, um revólver, quatro garruchas, duas munições intactas de fuzil calibre 762, dois silenciadores, cartuchos e coldres. O idoso alegou ser colecionador e que realiza a manutenção dos objetos.

Na casa também foram encontrados pássaros em gaiolas sem registro, além de alguns alçapões. Os PM’s acionaram a Polícia Ambiental que realizou à apreensão dos animais.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia, juntamente com o material apreendido.

Foto: Polícia Militar

Redação CSul – Alisson Marques