Idoso de 102 anos é detido acusado de agredir esposa com canivete em Campestre

Autor teria ficado agressivo por questionamentos sobre um cartão bancário; vítima foi atendida e passa bem.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

Um idoso de 102 anos, foi detido acusado de agredir a esposa de 77 com um golpe de canivete. A ocorrência foi registrada neste domingo (22), em Campestre. Segundo a Polícia Civil, o homem foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento.

À Polícia Civil, testemunhas contaram que ouviram a briga e acionaram a polícia. Uma neta do casal revelou que, foi avisada pelos vizinhos sobre o ocorrido e se dirigiu ao local. Na residência, a neta avistou a avó caída e com ferimentos.

A vítima foi resgatada com ferimentos no braço. Segundo ela, o marido havia ficado agressivo após questionamentos sobre um cartão bancário, no qual não soube responder onde estaria, saindo assim, do quarto para evitar brigas. O marido então, pegou o canivete e a agrediu,

A mulher foi encaminhada ao Pronto Socorro da cidade, onde ficou em observação e posteriormente foi liberada. O idoso foi encaminhado à Delegacia.

*Com informações: G1 Sul de Minas