Idosas morrem após casa pegar fogo em Pouso Alegre

Vítimas de 76 e 92 anos estavam junto com uma cuidadora de idosos no momento do incêndio.

Redação CSul/Foto: Reprodução Terra do Mandu

Duas idosas de 76 e 92 anos morreram após um incêndio em uma residência no Centro de Pouso Alegre, na madrugada desta quarta-feira (7). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam no local junto com uma cuidadora de idosos no momento do incêndio.

Conforme a mulher, ela dormia na hora do incêndio, porém conseguir acordar a tempo e sair para pedir socorro, no entanto, as idosas não conseguiram sair do local.

Militares dos bombeiros foram até a residência e controlaram as chamas. Os corpos foram localizados pouco tempo depois. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

*Com informações: G1 Sul de Minas