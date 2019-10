Idosa fica ferida ao ter bolsa arrancada do corpo em Três Pontas; suspeitos foram presos

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma idosa de 75 anos sofre com as dores, dos ferimentos provocados por dois jovens, em um furto que ela sofreu, durante a tarde desta quinta-feira (10), no Centro de Três Pontas.

A idosa contou à Equipe Positiva que havia ido ao dentista e voltava para a casa. Ela caminhava pela Travessa das Flores, local de bastante movimento, quando foi surpreendida pelas costas por um jovem. Ele agarrou, puxou a bolsa do seu ombro. A senhora acabou caindo com o rosto no chão. O jovem e seu comparsa saíram correndo, levando a bolsa.

Ela foi socorrida para o Pronto Atendimento Municipal (PAM), com diversos ferimentos. A vítima cortou e quebrou o nariz, perdeu um dente, quebrou a prótese dentária, cortou os lábios e ficou com os joelhos inchados.

A Polícia Militar recebeu ligações denunciando o crime e chegou rapidamente no local. Ela já havia sido socorrida, mas populares informaram as características dos suspeitos.

Em uma casa em construção no bairro Vila Rosa, próximo do Ginásio Poliesportivo Delvo Corrêa, os suspeitos, Marcos Antônio Batista “Marquinhos” e César Augusto Pereira “Cesinha” ambos de 20 de anos, foram encontrados e presos na companhia de Alan Custódio Jonas “Pulguinha”, de 23 anos. Este último, investigado por diversos furtos pela cidade. Eles faziam juntos o uso de drogas quando os PM’s chegaram e admitiram ter furtado a bolsa da mulher. Na sede da Companhia de PM, Marquinhos confessou que foi ele quem tomou a bolsa da idosa, mas não tinha a intenção de machucá-la.

O trio foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Varginha. Todos eles têm passagens pela polícia.

Fonte: Equipe Positiva / Fotos: Equipe Positiva