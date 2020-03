Idosa é vítima de golpe e perde quase R$5,5 mil em Poços de Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Por volta das 16h21 desta segunda-feira (23), uma idosa de 70 anos foi vítima de golpe e perdeu quase R$ 5.500, em Poços de Caldas. Segundo a Polícia Militar, ela informou que no último dia 18 de março teve seu cartão magnético da Caixa Econômica Federal com a senha extraviado e entrou em contato com a SAC do banco para relatar o ocorrido e bloquear o cartão.

Segundo a vítima, no dia 19 recebeu uma ligação de uma suposta atendente do banco solicitando que fizesse uma carta de próprio punho desconhecendo supostos saques e inserisse os dados de documentos na carta e que um motoboy buscaria a carta na sua casa. Dessa forma ele agiu e o motoboy esteve em sua residência, retirou a carta e deixou o local.

No mesmo dia, a vítima foi à agência bancária e foi informada que haviam sidos realizados saques em sua conta totalizando R$ 5.433,81. A idosa registrou Boletim de Ocorrência e foi orientada pela PM.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Ilustrativa